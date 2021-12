Le LOSC a écrit une nouvelle page de son histoire en se qualifiant pour les 8èmes de finale de Ligue des Champions. Une raison de faire la fête pour de nombreux supporters mais pas pour Olivier Létang qui se projette déjà sur cet hiver et le mercato à venir.

La Ligue des Champions est désormais le terrain de jeu des Lillois qui se sont qualifiés pour les 8èmes de finale de la Coupe aux grandes oreilles. Une qualification qui permet au LOSC d’engranger de sérieux bénéfices non négligeables quand on connaît les difficultés financières que rencontrent que le club nordiste. Néanmoins, ce n’est pas pour autant que le marché hivernal sera plus reposant et des départs sont à prévoir. Le président des Dogues, Olivier Létang, a notamment évoqué les rumeurs entourant Jonathan Ikoné et son avenir.

« Il y a des discussions, mais actuellement rien n’est fait. L’objectif pour nous est de garder une équipe forte et performante, parce qu’on a toujours le même objectif en tête en fin de saison, qui est de se qualifier pour une compétition européenne« , a déclaré le président du LOSC, Olivier Létang sur les antennes de RMC avant d’insinuer qu’il y aurait « peut-être » des départs cet hiver.