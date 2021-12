Éric Di Méco, consultant RMC a donné son avis sur la possible arrivée de Zinédine Zidane sur le banc du Paris Saint-Germain. Selon l’ancien joueur de l’Olympique de Marseille, se serait un véritable coup dur pour le peuple marseillais.

Depuis quelques jours, le nom de Zinédine Zidane revient avec insistance du côté du Paris Saint-Germain afin de palier le possible départ de Mauricio Pochettino vers Manchester United. Ce n’est un secret pour personne mais l’ancien entraineur du Real Madrid a toujours eu un penchant pour l’Olympique de Marseille, rival historique du PSG. C’est pourquoi sa possible venue dans la capitale serait difficile à vivre comme l’explique Éric Di Méco sur les ondes de RMC.

« Même dans mes cauchemars les plus terribles, je n’arrive pas à imaginer Zizou entraîner le PSG. Il est né à Marseille, il a été, plus jeune, fan de l’OM, il est venu au Vélodrome… Il a fait sa carrière ailleurs et il a le droit d’entraîner le PSG. Personne ne va le blâmer. Mais ici, ça serait un sacré coup… Moi, ça me ferait drôle. Ça serait un sacré coup au moral. Après il a sa carrière à faire », a expliqué l’ancien joueur de l’OM.