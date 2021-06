Sauf énorme surprise, l’Olympique de Marseille va acter le départ de Duje Caleta Car cet été pour l’Angleterre. Dans cet optique, le club phocéen va devoir lui trouver un remplaçant et le dossier William Saliba (20 ans) pourrait bien devenir très sérieux.

Aujourd’hui à l’OGC Nice, l’ancien stéphanois ne semble pas entré dans les plans du club azuréen et un départ semble déjà acté. En quête d’un nouveau défenseur central, l’Olympique de marseille doit tenter le tout pour le tout comme le précise Vincent Menichini, journaliste pour « Nice-Matin. »

Selon lui, Saliba possède les qualités pour évoluer dans la cité phocéenne. Il n’a pas fini de façon exceptionnelle, mais il s’est immédiatement imposé dès son arrivée en stabilisant la défense niçoise. Pour un joueur d’à peine vingt ans, il dégage une maturité impressionnante sur le terrain, surtout pour un joueur débarqué au milieu d’une saison compliquée. Au premier coup d’œil, on a vu un vrai potentiel international. Il est élégant, facile dans la relance, il ne panique jamais, il est costaud et il a la tête sur les épaules. Il a toutes les qualités du défenseur moderne. Nice aimerait le conserver, ça me semble évident. Mais ce sera forcément un dossier compliqué, déjà parce qu’Arsenal pourrait compter sur lui, mais aussi parce qu’il s’agit d’un transfert assez élevé. Après, l’OGC Nice doit probablement avoir une priorité en cas de transfert. » A-t-il révélé au « Phocéen. » Rappelons que Saliba esr aujourd’hui prêté par Arsenal à Nice.