Après avoir permis à l’OM de retrouver la Ligue des champions cette saison, André Villas-Boas a gagné l’entière confiance de son président.

Invité au micro de France Bleu Provence ce mardi, le président de l’Olympique de Marseille, Jacques-Henri Eyraud, a fait les éloges d’André Villas-Boas. Malgré un parcours décevant en Ligue des champions, le technicien portugais a permis au club de rester dans la course au titre de champion de France. Actuellement 4e du classement, l’OM compte 5 points de retard sur le duo de tête, Lille et Lyon, mais avec deux matchs en moins.

Le président Eyraud est tellement satisfait du rendement de son entraîneur qu’il a confié que des négociations pour une prolongation de contrat sont déjà en cours. « Je pense que c’est un excellent entraîneur. Il a la meilleure performance de tous les entraîneurs de l’OM au XXIe siècle. Je ne lui ai rien caché quand je l’ai recruté. Le contexte est encore plus particulier, il le sait, il le comprend, on discute et j’espère que ça évoluera de manière positive. »