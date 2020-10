Titulaire en tant que sentinelle hier soir en Ligue des Champions, Pape Gueye a réalisé une belle prestation.

En conférence de presse son entraîneur, André Villas-Boas lui a rendu un bel hommage.

“Oui, il a fait bon match. Il a quelque chose de plus qu’une sentinelle avec plus de courses et plus de passes en profondeur. Je l’ai sorti pour sa fatigue. C’était un choix, mais il pouvait peut-être continuer. Il a fait un match complet”, a jugé le coach olympien après la rencontre.