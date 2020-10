Alors que l’OM craignait de perdre son entraîneur portugais durant l’été, il n’en est rien. Au contraire, André Villas-Boas envisage désormais publiquement une prolongation de son contrat.

Dans un entretien accordé à l’AFP, le technicien portugais a lancé un appel du pied clair à ses dirigeants. Il se dit prêt à parler d’une prolongation “en février”. “Le mercato de janvier sera passé et on pourra plus ou moins se positionner vers l’avenir. Je me suis émotionnellement attaché à ce club, à son histoire que j’aime bien, les joueurs qui sont passés ici, l’impact européen de l’OM… C’est magnifique ! Et je voulais aussi prolonger cette histoire, avoir mon propre impact sur le club, c’est pour ça que je veux toujours bien faire ici.”

En février, on y verra aussi plus clair sur la réalité des ambitions de l’OM en Ligue des champions. La première partie des phases de poules auront été disputées.