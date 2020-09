Malgré une bonne saison 2018-2019, Radonjic ne fait plus parti des plans marseillais.

Le renfort de Luis Henrique ne semble pas être la dernière arrivée du côté de l’OM. Kaio Jorge et Marcos Paulo sont encore deux joueurs ciblés par André Villas-Boas. De nouvelles recrues qui entraînent forcément des départs. Le premier à en faire les frais serait Nemanja Radonjić.

Arrivé en 2018, le Serbe n’a plus les faveurs de son entraîneur. Pire, l’OM souhaiterait s’en débarrasser à tout prix puisqu’une offre de 6 millions suffirait à faire pencher la balance. Pour rappel, les Marseillais avaient investi plus de 15 millions d’euros sur le joueur il y a à peine deux ans…