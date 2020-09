Entraîneur de l’Olympique de Marseille, André Villas-Boas évoque la fin du mercato.

De passage devant les médias pour la présentation de Luis Henrique, le technicien portugais annonce que le mercato n’est pas encore terminé et que des surprises peuvent encore tomber.

“Le mercato peut encore réserver des surprises, bonnes ou mauvaises, je ne sais pas. C’est possible qu’on ait des options de dernière minute à évaluer, niveau départs et arrivées. Mais le mercato a été bien réussi jusque-là. On a rempli notre effectif pour pouvoir jouer les trois compétitions”, a confié l’ancien coach du Zenit Saint-Pétersbourg.