Toujours en quête d’un latéral gauche au mercato, l’Olympique de Marseille serait sur les traces de Yuto Nagatomo (33 ans).

Comme le montre “l’Equipe”, le Japonais, ancien de l’Inter Milan pourrait être une piste crédible pour renforcer le 11 de Villas-Boas et apporter plus d’expériences. Avantage en plus, Nagatomo est en fin de contrat avec son club du Galatasaray en Turquie.

Sakai comme intermédiaire ?

Autre avantage pour l’OM dans ce dossier, la présence d’Hiroki Sakai qui pourrait bien convaincre son compatriote de tenter l’aventure alors que la Ligue des Champions approche à grand pas. Un joli coup pour un joueur qui s’était révélé en Italie lors de son passage à l’Inter. Affaire à suivre…