L’avenir d’André Villas-Boas reste incertain. L’entraîneur de l’Olympique de Marseille (dont le contrat prend fin en juin 2021) s’est exprimé sur son avenir, tout en laissant planer le doute…

“Je ne peux pas répondre à cette question après une seule victoire contre le PSG. Ce n’est pas le moment, et ça ne dépend pas que de moi. La première proposition de prolongation a été refusée de ma part, et je n’ai rien reçu depuis. Je dois continuer à gagner, notamment contre les gros” a-t-il déclaré. Son premier objectif est une victoire à aller chercher contre Saint-Etienne ce jeudi. Une rencontre particulière pendant lequel le coach aura une certaine pression.“Je me rappelle bien la lettre des supporters l’an dernier comme quoi battre l’ASSE est une obligation” a continué Villas-Boas en conférence de presse.