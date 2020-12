Marseille s’est imposé ce vendredi 0-2 à Nîmes. Grâce notamment à un but de Dario Benedetto.

Il renaît tel le phœnix. Après un vieux début de saison, sans la moindre réalisation, Dario Benedetto revient en bonne forme. L’attaquant marque depuis deux matchs avec l’Olympique de Marseille en Ligue 1. Face à Nantes d’abord 3-1, puis contre Nîmes 2-0. Deux résultats qui propulsent Marseille virtuellement leaders du championnat. Devant les médias, André Villas-Boas est revenu sur le regain de forme de son attaquant.

« Son grand retour ? J’espère oui. On commence à voir de bonnes choses avec lui. Il a eu des chances de marquer, avec notamment cette opportunité de la tête. Mais il a fait de bons mouvements. Ça peut l’aider, il était soulagé et libéré de cette pression de ne pas marquer. Il a montré plus de qualité, plus de confiance en lui, et c’est important », a commenté le technicien portugais.