Prêté par l’Olympique de Marseille au Benfica Lisbonne jusqu’à la fin de la saison, Nemanja Radonjic devrait faire son retour en France dans quelques mois.

Le prêt de l’international serbe dans le club lisboète prévoyait une option d’achat automatique s’il disputait au moins 45 minutes de 25 matchs, durant la saison, a révélé Record. Il en est loin : il a joué 10 rencontres, et 3 fois seulement plus de 45 minutes. Il ne reste pas suffisamment de matchs pour qu’elle soit activée. Le joueur va donc de nouveau revenir à Marseille, en juin, alors que son contrat porte jusqu’en 2023 et qu’il dispose d’un bon salaire (environ 170 000 euros par mois). L’ancien élément de l’Étoile Rouge de Belgrade constitue l’un des derniers héritages de la période « Jacques-Henri Eyraud, Andoni Zubizarreta et Rudi Garcia ». Il devrait là encore être difficile de faire une plus-value sur son transfert.