Si Nemanja Radonjic, Boubacar Kamara ou encore Duje Caleta-Car sont sur le départ cela pourrait aussi être le cas pour deux joueurs supplémentaires.

D’après les éléments de Foot Mercato, c’est Jordan Amavi et Valentin Ronggier qui pourraient quitter l’OM, ces dernières semaines d’août. Grands perdants de la préparation, ils ne figurent pas dans les petits papiers de Jorge Sampaoli. Le média pense que leur départ est devenu possible, ces prochaines semaines. Jordan Amavi a notamment prolongé son contrat jusqu’en juin 2025, en mai. Il n’a pas joué la moindre minute, depuis le début du championnat. Concernant Rongier, il a perdu sa place dans milieu de terrain déjà bien renforcé avec Gerson, Guendouzi, Gueye ou encore Dimitri Payet même s’il joue un peu plus haut. Affaire à suivre…