Aujourd’hui joueur de l’Olympiakos Le Pirée, Mathieu Valbuena évoque la saison de l’Olympique de Marseille et notamment les choix de Jorge Sampaoli.

Sur « RMC », il a poussé un coup de gueule et n’apprécie pas de voir Steve Mandanda sur le banc des remplaçants remplacé par Pau Lopez. « C’est un manque de respect, ce qu’on fait à Steve Mandanda. Il a une histoire avec l’Olympique de Marseille. Je veux bien qu’on prépare l’avenir, qu’on lui mette quelqu’un dans les pattes, mais à un moment donné, quand on regarde les premiers matchs de Lopez, je ne vois pas ce gardien meilleur que Steve Mandanda. Si quelqu’un vient pour embêter Steve Mandanda, il doit montrer sa supériorité. Et là, ce n’est pas le cas. C’est un problème parmi d’autres à l’OM actuellement. » a lâché l’ancien marseillais.