Aujourd’hui consultant, Eric Di Meco évoque le prochain match de Ligue 1 et le Classico entre l’Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain dimanche prochain.

L »ancien défenseur de l’OM est septique et a beaucoup de mal à croire en une victoire des phocéens surtout contre un Paris qui devrait être à 100% et motivé par l’événement plus que jamais. « Rennes bat le PSG et fait un très gros match, mais c’était un Paris endormi. Mais quant tu regardes, quand les PSG doit se sortir les doigts comme contre City, ça gagne. C’est pour ça que ça m’inquiète quand on reçoit Paris, c’est le match de l’année pour eux, les supporters vont leur manger le cerveau en leur mettant une pression folle au départ du car. Le problème de l’OM contre Paris, c’est que l’OM ne joue jamais contre un Paris endormi. » Confie-t-il sur les ondes de « RMC, » il y a quelques heures.