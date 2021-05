Milieu de terrain de l’Olympique de Marseille, Dimitri Payet évoque son avenir et restera quoi qu’il arrive très attaché au club olympien.

Sous contrat jusqu’en 2024, le milieu de terrain marseillais devrait vivre un été plutôt calme et il a même déclaré sa flamme à l’Olympique de Marseille. « J’ai passé les trois quarts de ma carrière ici et je compte encore m’investir dans ce club quand j’aurai terminé, a affirmé l’ancien Nantais. On peut dire que c’est mon club, ma ville et mon stade. J’espère que quand j’aurais fini, on gardera une trace et bon un souvenir de moi, même si tout n’est pas rose de temps en temps avec les supporters, mais on va dire que quand on est amoureux c’est comme ça. »