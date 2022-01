Titulaire avec l’OM samedi soir face au RC Lens lors du succès 2 buts à 0 en championnat, Arkadiusz Milik n’est pas parvenu à marquer durant cette rencontre. Le Polonais fait un bilan de ses premiers mois difficiles et lance même une idée.

Au micro de Canal+ Sport, le Polonais a commenté ses difficultés, cette saison : « Parfois, je regarde le chrono, ça fait 20 minutes que l’on joue et je n’ai reçu que deux passes avec un adversaire sur le dos. Ce manque de passes diminue la confiance que j’ai en moi. Avec le coach, on cherche des solutions. Nous avons fait une session vidéo et le fait que nous ne nous procurons pas beaucoup d’occasions est un problème global », a-t-il expliqué. Il considère en revanche que l’arrivée de Cédric Bakambu pourrait leur permettre d’être associés : « Il est entré à gauche et je pense qu’on peut jouer ensemble. Mais tout cela dépend du coach. » Le message est passé.