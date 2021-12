Privé de temps de jeu à l’OM, Luis Henrique devrait tenter de rebondir à Nîmes selon Nicolas Filhol.

Annoncé dans le viseur de nombreux clubs cet hiver, Luis Henrique ne devrait pas terminer la saison dans les rangs de l’Olympique de Marseille. D’accord avec l’idée de prêter le Brésilien, le journaliste du FCM Nicolas Filhol pense même lui avoir dégoté le club idéal.

« Luis Henrique, je me dis qu’avec Ünder, Konrad, Dieng voire même Harit qui joue parfois sur les côtés… Je ne suis pas sûr qu’il aura beaucoup de temps de jeu. Il a un profil différent, c’est le seul avec Dieng qui peut prendre la profondeur. Mais ça dépend de Sampaoli. 6 mois ce serait peut-être pas mal. On parle d’un retour à Botafogo, pour moi c’est niet. Ce serait une très mauvaise idée. Par contre en Europe, à Genk ou à la Fiorentina qui sont cités, ça peut être bien. Dans l’idéal, je le vois bien en Ligue 2, à Nîmes, pour qu’il reste dans la région. Il ne déménage pas. A Nîmes, il peut claquer des buts, devenir titulaire. Ce genre de prêts sur 6 mois ça peut être bénéfique. C’est un joueur qui a de la vitesse, de la puissance… Si Sampaoli l’installe en pur doublure d’Ünder, il va jouer à l’OM à droite et gratter du temps de jeu. »