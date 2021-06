À la recherche de milieux de terrains pour se renforcer cet été, l’OM pourrait miser sur l’ancien Toulousain Manu Garcia.

L’objectif prioritaire de Pablo Longoria est clair pour la saison prochaine : renforcer l’entrejeu. En plus du Brésilien Gerson, dont le transfert est déjà bouclé, le président de l’Olympique de Marseille a bien l’intention de s’offrir un ou deux joueurs supplémentaires pour pallier les départs de Michaël Cuisance et Olivier Ntcham. Longoria a déjà une shortliste bien fournie sur laquelle on retrouve le capitaine des Bleuets Mattéo Guendouzi, mais également un autre ancien de Ligue 1 : Manu Garcia.

Recruté par le Sporting Gijon en 2019, l’ancien milieu offensif de Manchester City a notamment fait un passage remarqué du côté du Toulouse Football Club. Selon les informations du média espagnol El Comercio, l’OM est en bonne position pour s’offrir les services de l’Espagnol cet été, mais le club phocéen devra faire face à la concurrence du Bétis Séville, de la Real Sociedad et d’Aston Villa. À noter que le joueur de 23 ans est aujourd’hui estimé à environ 3 millions d’euros par le site spécialisé Transfermarkt.