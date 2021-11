Après avoir prolongé son partenariat de naming de la Ligue 1, Uber Eats s’apprête à prolonger son contrat de sponsoring avec l’Olympique de Marseille.

Interviewé par nos confrères de SportBuzzBusiness, Bastien Pahus, le General Manager Uber Eats France, a confirmé que des pourparlers étaient en cours avec le club phocéen pour prolonger le contrat qui s’achève en fin de saison. « Nous sommes partenaire du club phocéen et sponsor maillot de l’Olympique de Marseille depuis juin 2019 et ce jusqu’à la fin de la saison actuelle (mai 2022). Nous avons à cœur de continuer à être au plus près des fans pour les belles soirées de football qui nous attendent. Nous sommes actuellement en discussion avec le club. »

Ce contrat rapporte environ 5 millions d’euros par an à l’OM. Le contrat de naming de la Ligue 1 Uber Eats rapporte pour sa part 16 à 17 M€ par saison à la LFP. Il vient d’être prolongé jusqu’en 2024.