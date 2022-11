Entraîneur de l’Olympique de Marseille Igor Tudor est revenu sur le match et la victoire de son équipe 1 but à 0 face à l’Olympique Lyonnais hier soir en championnat. Il a rendu un bel hommage à son groupe.

“C’était un match important et spécial. On était dans une période où on n’avait pas récolté ce qu’on méritait. On a dominé la première période. On a joué avec un grand cœur en seconde, avec l’envie de lutter, souffrir et de prendre les trois points à tout prix. On l’a senti chez les titulaires comme chez les joueurs qui sont entrés.” A expliqué le technicien croate.