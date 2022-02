Pape Gueye était de passage devant les médias ce mercredi après-midi afin d’évoquer le match aller en Ligue Europa Conférence face à Qarabag.

Le tout récent champion d’Afrique avec le Sénégal n’y va pas par quatre chemins et assure que l’OM fera tout pour l’emporter. « On aborde la compétition sereinement, on a bien travaillé toute la semaine. On a beaucoup étudié Qarabag, ça ne va pas être facile. On a à cœur de gagner à domicile. (…) La Ligue Europa Conférence ? Ce n’était pas l’objectif initial, on ne va pas le cacher. Mais l’équipe et moi, on ne le prend pas comme une consolante. On est un grand club, on se doit de gagner tous types de matchs dans toutes les compétitions et l’objectif est d’aller au bout. » A confié l’ancien milieu de terrain du Havre.