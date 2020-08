Testé positif au coronavirus, Steve Mandanda a rassuré sur sa santé en conférence de presse.

“Je me sens très bien, j’ai été mis un peu à l’isolement pendant une semaine mais je n’ai pas été affaibli, j’ai repris mardi en faisant des séances individuelles et je me sens très bien”, a-t-il expliqué. “Pendant une semaine, on doit faire attention au moindre effort, a-t-il poursuivi. J’ai pris mon mal en patience et dès que j’ai eu le feu vert des médecins, j’ai pu ressortir et c’était la meilleure chose.”