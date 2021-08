Journaliste pour « l’Equipe » Sébastien Tarrago tente d’apporter une réponse aux histoires des supporters et les incidents hier soir sur la pelouse de l’Allianz Riviera entre les ultras de Nice et les joueurs de l’OM.

« On a donné beaucoup trop de pouvoir à certains supporters dans certains clubs, et dans de trop nombreux clubs, et donc la peur a changé de camp. C’est la réalité. […] Les stadiers ne peuvent pas faire leur travail car on ne leur en donne pas les moyens. Et eux ils se disent, et je pense à juste titre malheureusement, que s’ils interviennent de manière trop forte, c’est justement là qu’il y aura des incidents. » Explique-t-il sur le plateau de « l’Equipe du Soir. »