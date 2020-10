Kevin Strootman se satisfait de son poste à l’Olympique de Marseille. À 30 ans, le joueur n’a pas souhaité quitté le club lors du mercato d’été.

En effet, l’Équipe rapporte ce samedi que l’ancien joueur de l’AS Rome n’a pas voulu quitter le club bien qu’il ait été poussé vers la sortie par le directeur sportif Pablo Longoria.

Kevin Strootman, dont le contrat court jusqu’en juin 2023, serait largement satisfait de son salaire et de son cadre de vie et n’aurait absolument pas pour ambition de quitter la ville et le club.