Malgré la nouvelle concurrence de Pau Lopez, Steve Mandanda n’a pas l’intention d’abandonner sa place de numéro un dans les cages de l’OM.

En concurrence avec Pau Lopez dans les buts de l’Olympique de Marseille, Steve Mandanda n’a pas l’intention de céder sa place de numéro un. L’Espagnol de 26 ans est arrivé en prêt cet été en provenance de l’AS Roma pour préparer la succession du vétéran de 36 ans. Mais Mandanda, comme il l’a confié ce jeudi dans une interview accordée à La Provence, ne souhaite pas quitter l’OM. Certaines rumeurs concernant un intérêt du LOSC – qui cherche toujours à pallier le départ de Mike Maignan pour le Milan AC – ont rapidement été balayés par « Il Fenomeno ».

« Je ne fais pas attention à tout ce qui peut se dire, s’écrire, aux fausses rumeurs. Je sais ce qui se passe dans ma tête, avec le coach, les dirigeants et c’est le plus important. Il est plus difficile de se couper de tout avec les réseaux sociaux, mais j’ai beaucoup de recul. »