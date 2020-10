Demain soir Manchester City se déplace à Marseille pour la deuxième journée de Ligue des Champions.

Element important de Pep Guardiola, Bernardo Silva est très impatient de jouer la rencontre prévue ce mardi soir sur la pelouse du Stade Vélodrome. Ancien de l’AS Monaco, il aime jouer sur le sol français et se méfie de l’OM.

“Pour moi, c’est toujours spécial de jouer en France, j’ai joué trois ans à Monaco en Ligue 1, et j’ai de très bons souvenirs en France. C’est un pays un peu spécial pour moi, donc ça va être très bien de jouer à Marseille. Je connais très bien Marseille ce n’est pas facile de jouer là-bas. C’est une équipe très agressive, très compétitive. On sait que la Champions League est toujours une compétition difficile, mais on sera là. On a gagné notre premier match, et on va essayer de continuer.” Rendez-vous demain à 21 heures.