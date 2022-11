Dans une période délicate, Gerson peut compter sur le soutien de Pablo Longoria. Son président croit en ses qualités mais s’attend à beaucoup plus de travail.

“Gerson doit retrouver sa place dans l’équipe. Cela passe par un travail quotidien. La saison dernière, il avait vécu une période similaire. Avec son travail quotidien et une mentalité très positive, il est devenu l’un des meilleurs joueurs de Ligue 1 en fin de saison dernière. Dans les moments de difficulté, on voit les vrais professionnels. C’est un joueur avec une qualité technique extraordinaire. Il a la capacité de jouer dans cette équipe. On croit beaucoup en lui et on croit qu’il va changer la situation avec son travail quotidien”, a déclaré Pablo Longoria sur les ondes de RMC Sport.

Chouchou de Jorge Sampaoli, qui avait fait le forcing pour le recruter à l’été 2021, Gerson vit un début de saison particulier. Titulaire indiscutable la saison passée, le Brésilien de 25 ans se retrouve désormais cantonné à un rôle de second rang alors qu’il peine à convaincre Igor Tudor. Mais, recruté pour 20 millions d’euros, il serait bénéfique pour l’OM et ses finances de le voir engranger les minutes. Néanmoins, il est fort possible que l’OM sévisse alors que son départ ne pourrait être qu’une question de semaines...