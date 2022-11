Alors que le clan Gerson a récemment communiqué publiquement les envies de départs du Brésilien, l’OM n’a pas perdu de temps, et a même déjà fixé un prix pour son départ.

L’histoire d’amour de Gerson à l’OM tourne au vinaigre. Titulaire sous Sampaoli, le Brésilien a été mis au placard par Tudor, qui n’est pas un grand fan du joueur. Forcément, et après un accrochage entre les deux hommes, les dirigeants marseillais n’ont pas d’autres choix que de brader le milieu de terrain.

Ainsi, et alors qu’il y a quelques mois Longoria a refusé des offres anglaises bien plus élevées, La Provence affirme qu’une somme en dessous des 20 millions d’euros suffira, pour que Gerson fasse ses valises. La même source indique que le club le plus intéressé en ce moment n’est autre que le FC Séville, entraîné par Sampaoli. Affaire à suivre.