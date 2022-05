Pour Rolland Courbis, la gestion de Sampaoli en cette fin de saison laisse clairement à désirer.

Invité sur le plateau de RMC Sports ce jeudi, Rolland Courbis en a profité pour faire de bilan de la saison de l’Olympique de Marseille. L’ancien coach prend tout de même des pincettes, car il sait qu’une défaite samedi soir (21h) face à Strasbourg aurait des conséquences désastreuses. Et si les Marseillais s’effondrent lors de la 38e journée de Ligue 1, l’ancien entraîneur sait déjà qui pointer du doigt.

« Sampaoli j’ai l’impression qu’il est arrivé en juillet, qu’on a fait un recrutement mais il a eu la possibilité en 4 mois de pouvoir voir ce qu’il faut recruter. De pouvoir voir avec quelqu’un de compétent comme Longoria, qui il faut prendre, qui est complémentaire avec qui, la qualité, la quantité (…) Après, il y a la gestion Milik, Lirola qui ne sait plus jouer au foot du jour au lendemain. Il y a quand même beaucoup de choses, la gestion des gardiens. Donc, pour moi attendons le match de Strasbourg, en espérant qu’en cas de victoire contre Strasbourg, l’OM termine second et là on aura la satisfaction d’une année bien remplie. L’OM déjà 3ème c’est compliqué, 4ème je ne préfère même pas en parler. »