Malgré la forte demande, le coach de l’OM n’a pas l’intention de laisser filer le jeune Boubacar Kamara cet été.

De passage en conférence de presse ce vendredi, alors que l’Olympique Lyonnais se rendra sur la pelouse de Montpellier dimanche soir (20h45) pour la reprise de la Ligue 1, Jorge Sampaoli a évoqué le cas Boubacar Kamara, pisté notamment par le Milan AC et le FC Séville cet été.

« Il a une dernière année de contrat, c’est donc à lui de décider aussi de son avenir, il va devoir parler avec le club. Moi, je compte sur lui, jusqu’à ce que le club me dise le contraire. L’important c’est d’arriver à détecter et gérer les joueurs qui peuvent avoir la tête ailleurs. On doit aussi assumer cette réalité sachant qu’il y a des joueurs qui sont là aujourd’hui, mais qui ne seront peut-être pas là demain. »