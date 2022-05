L’Olympique de Marseille n’a pas été en mesure de se qualifier pour la finale de la Ligue Europa Conférence ce jeudi soir suite à son match nul et vierge concédé face aux Néerlandais du Feyenoord Rotterdam. Un résultat qui élimine les joueurs de Jorge Sampaoli qui n’en veut pas à son groupe.

En conférence de presse après cette rencontre, le coach olympien est revenu sur ce résultat négatif mais il tient quand-même à retenir l’attitude de ses joueurs qui n’ont rien lâché portés par un public absolument sensationnel. « Je crois qu’au départ, le match nous était favorable jusqu’à la blessure de Payet, puis il y a eu dix minutes plus confuses. On a cherché une autre manière de faire, une autre composition en passant par les côtés. On a eu de la densité en attaque. Je crois qu’on a manqué de précision dans la surface, on n’a pas su s’imposer. Je souhaite souligner que l’équipe a fait tout ce qu’elle a pu. Elle n’a pas atteint l’objectif, mais on n’a pas baissé les bras, même s’il y a eu des moments d’imprécisions. » A indiqué le coach sud-américain après ce match nul.