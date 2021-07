Entraîneur de l’Olympique de Marseille, Jorge Sampaoli a confirmé être toujours intéressé par le profil de la pépite argentine qui évolue au Velez Sarsfield, Thiago Almada.

En conférence de presse, le coach argentin a confié tout le bien qu’il pense de son jeune compatriote et espère bien le faire venir lors du mercato estival. Malgré tout, il reste prudent et assure que rien est fait dans ce dossier. « C’est un milieu de terrain avec une large palette offensive. Au-delà de mon ressenti personnel, je ne sais pas si le club a communiqué avec lui. Ce n’est pas clair parce que ce qui me préoccupe, ce sont les quatre derniers matchs et une qualification européenne. Mais c’est un nom qui me semble avoir un grand avenir. Je pense que tout entraîneur aimerait l’avoir. Je ne sais pas s’il y a une communication du club à ce sujet. C’est un joueur qui est très bien valorisé, c’est une promesse. Quand il va se consolider, ce sera un joueur très important. C’est une analyse que je base sur ce que j’ai vu en sélection, pas sur son rendement actuel. »