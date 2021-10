Double passeur décisif contre Lorient (4-1) dimanche en Ligue 1, le milieu offensif Dimitri Payet réalise un excellent début de saison avec l’Olympique de Marseille. A tel point que Jérôme Rothen a demandé au sélectionneur Didier Deschamps de le rappeler en équipe de France.

« J’ai envie de parler à Didier. Sur ce que je vois depuis l’arrivée de Jorge Sampaoli à Marseille, je trouve que Payet est un joueur qui montre ce qu’est une belle remise en question, a argumenté le consultant de RMC. On voit un Payet affûté, heureux d’être sur le terrain, qui rend le collectif beau depuis le début de la saison. Là, il est dans un poste qu’il préfère, derrière Milik, et on voit son rayonnement, son volume de jeu, son aisance technique. Un Payet dans cette condition, Didier, il faut que tu le rappelles, a insisté l’ancien Parisien. Il n’y a pas plus fort que lui en numéro 10 dans ce positionnement-là. A un an de la Coupe du monde, il est en pleine forme, je ne vois pas pourquoi cette forme s’interromprait. Didier, mets-le dans le groupe, essaye-le, et je pense que l’équipe de France en sortira grandie. »