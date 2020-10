Alors que l’OM se déplace ce dimanche à Lyon pour le compte de la 6ème journée de Ligue 1, Jérôme Rothen, consultant de RMC Sport est revenu sur un début de saison décevant de la part des phocéens. Il a notamment pointé du doigts les prestations de Morgan Sanson et Valentin Rongier.

“Quand on juge une équipe, il y a surtout son moteur, c’est le milieu de terrain. Et encore une fois, Xavi et Iniesta, comme le dit Jean-Michel Larqué, c’est-à-dire Rongier et Sanson, c’est largement insuffisant. Parce qu’eux, l’année dernière, ils avaient un gros volume de jeu. OK, ces mecs-là, ils courent, ils font des efforts avec Kamara au milieu et c’est peut-être pour ça que Villas-Boas se permet de mettre Payet sur un côté. Avec les courses défensives au milieu, il n’y a pas de problème. Mais après, avec le ballon, ça manque cruellement de créativité ! Sanson et Rongier, tu peux mettre Lewandowski à la place de Benedetto… Ils attendent les bons ballons“

Pour l’heure, l’Olympique de Marseille stagne à la 10ème place du championnat français.