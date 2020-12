L’expérimenté Rolland Courbis, natif de Marseille, estime que le coach de l’OM, André Villas-Boas, devrait changer de dispositif de jeu et opter pour un 4-2-3-1 afin de libérer pleinement le potentiel de ses joueurs.

Connaissez-vous le proverbe chinois disant qui dit qu’il faut toujours écouter les conseils d’un vieux sage ? Non ? Rassurez-vous, André Villas-Boas non plus.

Avec son œil d’expert, Rolland Courbis, ancien entraîneur de Ligue 1, passé par les bancs de Rennes et de Montpellier, a donné un conseil tactique au technicien de l’OM. Selon lui, le Portugais devrait changer de système de jeu pour exploiter au mieux les qualités de ses hommes. « Villas-Boas a mis du temps. Mais finalement, l’Olympique de Marseille a joué avec deux attaquants et deux milieux offensifs avec Cuisance et Payet ! Coïncidence, ça marche ! De temps en temps, ça ne pourrait pas être l’organisation de Marseille le 4-2-3-1 ? Que Benedetto puisse avoir un copain à ses côtés, et deux footballeurs, qui dans les 30 derniers mètres fassent de bonnes passes comme Cuisance et Payet ? Avec ce classement qui est extraordinaire, quand nous avons joué, je dis nous en tant que Marseillais, combien de fois avons-nous vu Cuisance, Payet, Thauvin, Benedetto ou Germain depuis le début de la saison ? », s’est-il interrogé.

Le natif de Marseille n’a pas oublié de souligner l’armada offensif dont dispose l’OM, trop peu utilisé à ses yeux. « Nous avons 5 attaquants, il faut que ça fasse peur à l’adversaire. Je me languis de voir un OM-Montpellier, le Montpellier actuel face à cet OM actuel fera un 4-3, alors qu’il y a trois semaines j’aurais dit 0-1. Après, Marseille doit copier ce qui se fait à Lille. Ils ont 4-2-3-1 avec des postes doublés, des changements de joueurs sans changement d’organisation. Ce serait le bon modèle de jeu pour l’OM ! »

Malgré les recommandations de Courbis, avec une série éblouissante de cinq victoires de rang en Ligue 1, André Villas-Boas semble avoir déjà trouvé la bonne recette pour son équipe.