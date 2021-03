Prêté par le Napoli à Marseille jusqu’en 2022, Arkadiusz Milik tente de soigner sa communication à propos de son avenir dans la cité phocéenne. Daniel Riolo n’y croit absolument pas.

« La rumeur Milik à la Juventus Turin ? Ça fait un petit moment que ça traîne, il a toujours plu à la Juve. Et dans le même temps, il y a une interview de Milik : “je veux qu’on se souvienne de moi à l’OM.” Ça veut dire que d’ici la fin de la saison, il faut vraiment qu’il en plante des buts. Vous croyez sérieusement que Milik peut refuser la Juve si elle s’intéresse à lui ? “La Juve ? Non, je veux rester à Marseille finalement…” Non », a lâché le journaliste de RMC qui pense que le buteur polonais n’envisage pas de s’inscrire sur la durée en Ligue 1.