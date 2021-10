Si quelques joueurs de l’OM tiraient déjà la langue avant la trêve, Daniel Riolo ne s’inquiète pas concernant la forme physique de l’effectif.

Alors que de nombreux observateurs misent sur une surchauffe de l’Olympique de Marseille après son très bon début de saison, Daniel Riolo fait confiance à Jorge Sampaoli. Le journaliste de RMC estime que l’Argentin est assez compétent pour gérer la condition physique de son effectif. Un point à surveiller au retour de la trêve internationale.

« Je veux savoir s’il y a une préparation qui fonctionne mieux qu’une autre. Est-ce qu’on peut dire que certains joueurs sont mieux adaptés que d’autre ? Quand on parle de l’OM et de Sampaoli, pourquoi dès la première journée, au prétexte que le coach demande énormément d’efforts sur le terrain, une grande générosité, et du mouvement, l’équipe ne tiendrait pas et qu’elle allait finir cramée ? Tout ça je l’entend dans la bouche de tous les consultants. »