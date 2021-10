Malgré la pandémie de Coronavirus, l’été a été plus que mouvementé en transferts avec notamment les départs inattendus de Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. Le Portugais a quitté la Juventus Turin dans les dernières heures du mercato, événement que regrette Giorgio Chiellini, il aurait préféré que CR7 s’en aille plus tôt.

Arrivé en tant que véritable star en juillet 2018 après avoir tout gagné avec le Real Madrid, Cristiano Ronaldo est parti comme en voleur à un an de la fin de son contrat lors des dernières journées du mercato. Un départ inattendu mais espéré de longue date par l’inépuisable et taulier turinois, Giorgio Chiellini. L’Italien aurait souhaité que son ancien coéquipier portugais parte plus tôt comme si il était aujourd’hui le responsable du mauvais début de saison de Massimiliano Allegri et ses hommes.

« Ronaldo est parti le 28 août, cela aurait été mieux pour nous s’il était parti plus tôt. Nous étions un peu choqués. S’il était parti plus tôt nous aurions eu le temps de mieux nous préparer » a avoué Giorgio Chiellini dans des propos relayés par DAZN.