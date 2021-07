Franck Ribéry et la Fiorentina n’ont pas trouvé d’accord pour une éventuelle prolongation de contrat. Aujourd’hui joueur libre et sans club, il se murmure qu’il pourrait faire son grand retour à Marseille, 14 ans après.

C’est la rumeur qui circule dans les couloirs du stade Vélodrome depuis quelques heures ! Franck Ribéry, de retour dans la cité phocéenne après plus de 13 ans. Et cette information plaît aux supporters qui pourraient rêver d’une dernière pige du Français sous les couleurs olympiennes. Cependant, cela reste de l’ordre de la rumeur et Pablo Longoria est très clair à ce sujet. « Ribéry ? Ça, c’est la première nouvelle (rires), a répondu Longoria, visiblement étonné. Je ne peux que respecter Franck Ribéry, mais actuellement dans l’effectif, on a déjà quatre joueurs à son poste : Ünder, Konrad, Luis Enrique, Radonjic. En ce moment, c’est normal qu’il y ait beaucoup de rumeurs. On l’a vu ces dernières semaines. Des noms vont encore sortir, c’est normal, mais comme vous le savez, je préfère parler des situations qui sont en train d’être finalisées. » A précisé le président de l’OM ce jeudi, lors de la présentation de Gerson.

Ribéry pour remplacer Radonjic ?

Agé de 38 ans, celui qui a remporté bon nombre de titres avec le Bayern Munich peut encore rendre quelques services et apporter son expérience à un effectif rajeuni durant le mercato estival. Il n’est pas impossible de croire à un retour en cas de départ d’un joueur offensif et cela tombe bien car Nemanja Radonjic n’est pas sûr de rester au club cet été. Le Benfica Lisbonne tente de faire le forcing depuis quelques jours pour convaincre l’OM de lâcher son international serbe et il se murmure qu’en cas de montant à 10 millions d’euros, les négociations pourraient se poursuivre. La saison dernière, Franck Ribéry a montré qu’il avait de beaux restes lorsqu’il évoluait sous le maillot de la Fiorentina. Alors, 14 ans après, le passé va-t-il ressurgir ? Réponse dans les prochains jours…