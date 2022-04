Jorge Sampaoli était forcément satisfait après le succès de son équipe 1-0 ce dimanche sur le terrain du Stade de Reims pour le compte de la 34e journée de Ligue 1. Une victoire qui permet aux Phocéens de rester en course pour la Ligue des champions même si rien est encore fait.

« C’est bien d’avoir gagné et maintenu l’écart avec les poursuivants car nous avons un calendrier très compliqué et les concurrents gagnent toujours donc ça nous oblige aussi à gagner, a réagi le coach de l’OM. Ce n’est pas courant de gagner 10 matchs sur 11. On fait preuve de régularité mais il va falloir la maintenir car les derniers matchs seront difficiles mais aussi excitants. On aura un match compliqué jeudi, puis dimanche contre Lyon ça sera encore difficile face à une équipe habituée à lutter pour l’Europe. Il faudra que nous restions tous mobilisés », a prévenu Sampaoli qui ne s’avance pas et souhaite prendre les matchs les uns après les autres à commencer par le duel aux Pays-Bas face au Feyenoord Rotterdam jeudi soir.