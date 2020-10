Aujourd’hui au Portugal dans le club de Boavista, Adil Rami termine sa carrière tranquillement.

Champion du monde avec l’Equipe de France, il a sorti une biographie et a livré de nombreuses confidences dans une très longue interview au “Figaro.” L’ex-défenseur de l’OM est bien évidemment revenu sur son passage olympien et se montre cash avec Jacques-Henri Eyraud.

Extrait ITW Adil Rami :

“J’adore l’OM et les gens qui le suivent, mais il y a une personne que je hais. Il a eu l’habitude de travailler avec Mickey et Dingo et il croit que c’est la même chose dans le monde du foot. Eyraud m’a manqué de respect et les gens ne connaissent pas les vraies raisons de ma sortie avec l’OM. On pense que c’est à cause de « Fort Boyard, mais ça n’a rien à voir. Je ne peux pas en parler, mais un jour, on saura la vérité.” Le président de l’OM en prend plein la tête.