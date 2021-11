Sur les ondes de « RMC », il ne s’est pas caché et rend même hommage au coach sud-américain. « Est-ce que je suis un meilleur joueur de foot depuis que je suis avec Sampaoli ? Oui oui, ce serait mentir de dire l’inverse. Je n’ai pas fini mais j’ai appris un nouveau poste, latéral droit. C’est toujours bien d’avoir ça dans son bagage. Je vous assure, il a une philosophie de jeu qui est vraiment intéressante, notamment dans les sorties de balle. On comprend ce qu’il veut faire et pourquoi il veut le faire. Il n’est pas borné avec cette philosophie. Contre une équipe, on va jouer d’une certaine façon. Contre une autre, on va s’adapter. Il fait toujours en rapport avec l’adversaire. Sa philosophie plaît vraiment à tout le monde. »

Avant de poursuivre et développer un peu plus la personnalité du coach et il y a des choses à dire : « Il y a l’aspect grinta et l’aspect tactique chez Sampaoli ! Je vous assure que la grinta, il l’a mais en match c’est décuplé. Il y a la pression du résultat, des supporters… L’envie de bien faire. Il arrive un peu moins à se contrôler et ça fait aussi partie de son personnage. Mais une chose est sûre, il a la tête reposée lors des semaines d’entraînement pour nous guider le mieux possible. » A terminé le milieu de terrain olympien.