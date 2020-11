En quelques mois à Marseille, Marcelo Bielsa a séduit les supporters de l’Olympique de Marseille. Dans une interview à Eurosport, Arrigo Sacchi a évoqué le passage du technicien sur le banc du club phocéen.

« Selon moi, les gens avaient compris avant ce qu’il apporterait à l’OM. Malheureusement, beaucoup de journalistes font de l’opportunisme pour vendre trois journaux en plus. Si un entraîneur gagne, il est forcément bon. Je ne suis pas d’accord. Ce n’est pas comme ça que ça marche. Si tu réfléchis comme ça, tu n’affines pas ta culture, ta capacité à savoir si tu as gagné avec mérite ou non », a indiqué la légende italienne. Une petite déclaration qui va faire plaisir aux supporters de l’Olympique de Marseille toujours sous le charme de l’entraîneur de Leeds, en Premier League.