L’affiche entre le LOU rugby et l’ASM Clermont-Auvergne prévue dimanche soir en clôture de la 9e journée de Top 14 est reportée pour cause de trop grand nombre de cas de covids-19 au sein de l’effectif lyonnais.

Devant l’ampleur et le trop grand nombre de cas qui touchent le LOU rugby depuis plusieurs jours, la Ligue ne prend aucun risque et annonce le report de ce match. « À la suite des dépistages réguliers imposés par le protocole sanitaire de la LNR, plus de deux membres du groupe professionnel du LOU se sont révélés positifs à la COVID-19 », écrit le club sur son compte Twitter.

De son côté, la LNR précise que la date de report sera communiquée ultérieurement alors que l’heure du match entre le Stade Français et la Rochelle est modifié à 21 h 05 au lieu de 19 h initialement. Un match de plus reporté pour le LOU qui porte son total à 3.