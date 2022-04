Ce dimanche soir, l’Olympique de Marseille a une fois de plus confirmé avec un succès 2 buts à 0 contre Montpellier. Les Olympiens ont réussi le joli coup du soir et restent deuxième du championnat.

Pour Jorge Sampaoli, il faut garder le cap et poursuivre sur cette très belle lancée. L’entraîneur marseillais est bien conscient que le plus dur reste à venir avec le déplacement à Salonique jeudi soir pour la Ligue Europa Conférence et le match à Paris dimanche prochain en Ligue 1. « Nous essayons de garder le cap, de récupérer un maximum de joueurs pour le déplacement en Grèce, puis celui à Paris, dimanche, que nous aurons peu de temps pour le préparer. Jeudi et dimanche prochains, nous avons des matches fondamentaux. C’est un défi pour moi de faire tourner au mieux l’effectif pour gérer ces rendez-vous », a-t-il ajouté devant les médias.