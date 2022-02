« Ce résultat n’est pas suffisant, on a vu comment le match s’est passé ce soir (jeudi). On doit faire attention malgré nos deux buts d’avance. Il faudra aller gagner là-bas. Ceux qui sont entrés dans l’équipe ont été très bons, tout le monde est prêt à jouer. On a beaucoup souffert en première mi-temps surtout mais on a su rester en bloc pour bien terminer ce match. » A expliqué le latéral espagnol qui ne souhaite pas de relâchement avant de défier Clermont en Ligue 1 ce week-end.