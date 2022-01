Très actif sur le marché des transferts, l’Olympique de Marseille possède dans son effectif des jeunes joueurs prometteurs sur lesquels souhaitent se baser Pablo Longoria pour construire l’avenir du club phocéen. Annoncé sur le départ, Luis Henrique va bel et bien rester à Marseille.

Auteur de prestations en dents-de-scie et désormais considéré comme un remplaçant par Jorge Sampaoli, Luis Henrique prend son mal en patience. Depuis le début de la saison, il n’a disputé que 18 rencontres toutes compétitions confondues pour seulement 639 minutes de jeu. Un bien maigre bilan pour le Brésilien recruté pour 8 millions d’euros en septembre 2020. Pourtant, malgré son statut, Pablo Longoria miserait sur lui pour l’avenir de l’Olympique de Marseille.

Selon les informations de Foot Mercato, Luis Henrique et son entourage ne pense pas à un départ, loin de là. Sous contrat jusqu’en juin 2025, l’ailier brésilien ne penserait qu’à l’OM et à s’imposer sous les couleurs olympiennes. Bien entouré, il s’inspire des plus grands et travaille dur afin de suivre un chemin similaire à celui de Vinicius Jr au Real Madrid, son exemple. Des efforts qu’a constaté Pablo Longoria qui compte sur lui pour l’avenir. Le dirigeant espagnol serait en contact continu avec son entourage afin de le rassurer sur ses perspectives d’avenir.