Ce dimanche après-midi, l’Olympique de Marseille a fait parler sa force de frappe en s’imposant 4 buts à 2 sur le terrain de l’AS Saint-Etienne. Une très belle victoire qui permet aux hommes de Jorge Sampaoli de garder la deuxième place derrière l’intouchable Paris Saint-Germain. Une belle performance dû aux choix tactiques de Jorge Sampaoli selon Mattéo Guendouzi.

Titulaire de l’équipe au milieu de terrain, Guendouzi a rendu un très bel hommage à son entraîneur qui a remporté la bataille tactique face à son homologue Pascal Dupraz. « Les secrets du coach ? Il faut lui demander ! Tactiquement on travaille très bien depuis le début de la saison. On l’a montré sur de nombreux matchs, même s’il y a eu des moments de moins bien. On est tous derrière lui, il est derrière nous avec tout le staff. On produit des choses très intéressantes sur le terrain, il y a un très beau jeu et il n’y est pas pour rien, ça, c’est sûr. » A révélé celui qui est prêté à Marseille par les Gunners d’Arsenal. De bon augure pour les Phocéens, avant de recevoir le PAOK Salonique en quart de finale aller de l’Europa League.