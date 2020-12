Président de l’Olympique de Marseille, Jaques-Henri Eyarud a donné une petite interview en visio. Il évoque notamment le club mais plus sur l’aspect économique.

Dans cet entretien en visio pour Shack Talk, le patron de l’OM parle des difficultés avec les différents partenaires, collaborateurs autour du club. Pour lui, avoir des collaborateurs marseillais et qui sont fans du club est une difficulté supplémentaire. Il s’explique plus brièvement à ce sujet mais pas sûr que cela suffise à convaincre les amoureux de l’OM et ressert les liens avec les différents acteurs autour du club.